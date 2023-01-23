『RRL 100%Wool フードチェックネルシャツ M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 44分に出品され03月14日 01時 44分に終了予定です。即決価格は27,508円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お探しの方も多いのでは無いでしょうか？

ダブルアールエルの名作

フード付きチェックネルシャツです



カバーオールにもコートにもジャケットにもなり

羊毛100%でとても軽く暖かいです



10年以上前のシーズン限定品で

当時定価79800円でした



サイズは希少なゴールデンサイズM

大きすぎず小さすぎず、日本の一般的なメンズM-Lsize相当です



着丈 約67.5cm

身幅 約57.0cm

肩幅 約50.0cm

袖丈 約65.0cm



文章だと着丈が短く感じますが、着用すると不思議と全く短く感じません(体感着丈70cm前後)。フード付きだからかもしれませんが、秀逸なデザインと思います

また、他の個体と比較した事がありますが、縮みもありません



個人的に目立ったダメージはありませんが

10年以上前のアイテムなので念の為、それなりに着用感と使用感、ダメージはあるという認識でご購入よろしくお願いします



タバコなし、ペットなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ダブルアールエル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ RRL

100%Wool

フードチェックネルシャツ

M