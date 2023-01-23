『doublet 2018ss コート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 23時 11分に出品され03月21日 23時 11分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ブルー

一枚目の写真の2018ssのコートです。

四年前にセレクトショップで購入！

タグをつけたまま3回ほど着用！

右肩に少し汚れがあります。

身長176cmで画像の通りです！



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダブレット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ doublet

2018ss

コート