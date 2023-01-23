『NIKE ダウンジャケット Juventus【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 21時 30分に出品され04月04日 21時 30分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 古着屋さんで購入したものです。



着用しなくなった為出品いたします。

デザインがとても可愛いのでどなたでもお似合いだと思います。



他のサイトでも販売している為、売り切れ次第出品を停止させていただきます。



発送は圧縮袋にてお送りします。



Lサイズ



#古着#NIKE#ナイキ#ダウンジャケット#アウター#Juventus#ユベントス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

ダウンジャケット

Juventus