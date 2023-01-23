『【極美品】WACKO MARIA × NANGA ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 05時 54分に出品され03月05日 05時 54分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワコマリアのナンガコラボのダウンジャケット(TYPE-2)です。



中目黒 PARADISE TOKYOにて購入後、2度のみ短時間着用して自宅保存しているものとなります。



Mサイズですが ゆったりとした作りのため、普通のブランドのLサイズ相当にあたると思います。



お探しの方は是非ご購入をご検討いただけたら幸いです。



※一度人の手に渡った中古品ということを考慮頂き、ご購入ください。

神経質な方はご遠慮ください。



ご質問があれば遠慮なくコメントください。



よろしくお願いいたします。



野村訓市 窪塚洋介 松田翔太 舐達麻

GUILTY PARTIES 天国東京

JIRO KONAMI 小浪次郎 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ワコマリア

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メンズ

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