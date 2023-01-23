『正絹シルク★着物リメイク 和洋服 チュニック ワンピース 七五三 結婚式などにも【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 00分に出品され03月24日 22時 00分に終了予定です。即決価格は10,327円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正絹 シルクです。

シルクは夏は涼しく、冬は暖かい素材です。



手洗い後の着物の反物から作製しています。

反物を活かした細見せＩラインです。



★襟ぐり裾はしっかりした三つ折りにしてます。



身丈119身幅65 腕周り21 袖丈32（平置き）

職業用ミシンとロックミシンの作製



ご理解、ご了承頂けます方…

宜しくお願い致します。



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#顔合わせ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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