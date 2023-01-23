『正絹シルク★着物リメイク 和洋服 チュニック ワンピース 七五三 結婚式などにも【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 00分に出品され03月24日 22時 00分に終了予定です。即決価格は10,327円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
フルセット 訪問着 着物 帯 帯締め帯揚げ 七五三 結婚式 入学式 辻ヶ花
¥ 32522
【着物と帯 時流】N24354◇正絹 九寸名古屋帯◇染帯 塩瀬 長尺 美品
¥ 7722
【着物と帯 時流】F24526◇正絹 袋帯◇美品 若松 金銀糸 六通
¥ 8424
【着物と帯 時流】ポ24834◇洗える着物 小紋◇未使用品 裄67丈165.5
¥ 9880
帯飾り〈Harvest・ニュアンスブーケ・ブラック〉
¥ 95726
№369 ハロウィンは和装で ハロウィンパーティー 完全セット
¥ 8579
専用帯863 ●高級 正絹 型染 藍染 全通 名古屋仕立て 名古屋帯 陶器
¥ 7800
卒業式袴3点セット
¥ 13000
18番千代田襟の輪奈コートロング丈 マーブルカラー
¥ 13000
【着物と帯 時流】F24596◇正絹 袋帯◇長尺 作家物 洒落袋 未使用品
¥ 11830
【着物と帯 時流】F272◆正絹 袋帯◆美品 六通
¥ 12870
訳あり 西陣織 正絹 名古屋帯 千地泰弘 笹
¥ 9750
半幅帯 博多織 協和織物 長尺リバーシブル 紋小巾袋帯 細帯 絹 両面
¥ 7800
【着物と帯 時流】F24318◆正絹 袋帯◆金通し 道長取り 六通 美品
¥ 7644
新品 着物 正絹 仕付け糸付 ロング丈“風を巻き起こす桜”長羽織 4454
¥ 27500
【着物と帯 時流】ツ24511◇紬の着物◇未使用品 正絹
¥ 8346
アンティーク刺繍帯 ◆ 市松に 桜 椿◆ 美品 ♡ 日本刺繍 大正ロマン
¥ 13300
【着物と帯 時流】ポ24611◆洗える着物 小紋◆未使用品 裄66丈161.5
¥ 8814
落札価格10327円
549 入札履歴
終了
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