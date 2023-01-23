『マックスマーラ 白タグ ロングコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 06時 23分に出品され03月03日 06時 23分に終了予定です。即決価格は29,900円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

マックスマーラ最高級の白タグです。上質なヴァージンウールとカシミヤを混合したビーバー仕上げの生地になります。

とても保温性が高く、ボリューム感があるにもかかわらず、軽くソフトな着心地です。



サイズ: 36、

着丈（襟下）115.5cm（脇下）50ｃｍ、肩幅40ｃｍ、袖丈60ｃｍ

（素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください）

カラーはグレージュ、素材はバージンウール90％、カシミア10％です。



目立つほどではありませんが、裾付近、袖口、若干ベルトに擦れがあります。お写真でご確認ください。

それ以外は内側も含め綺麗な状態です。

中古品ご理解の程よろしくお願い致します。

クリーニング済み。ハンガーは付属しません。





カラー···ベージュ



着丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マックスマーラ

白タグ

ロングコート