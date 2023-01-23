『ヘルノ 大きいサイズ ラインダウンコート フード＆袖切替 ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 00時 07分に出品され05月05日 00時 07分に終了予定です。即決価格は19,316円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERNO ヘルノ

サイズ42 ダウンコート ライトダウン 軽量

フード(取外し可) フードドローコード

フード 袖 切り替え スタンドカラー Aライン

フロントダブルジップ ルーマニア製





ヘルノのダウンコートです。



若干の使用感はございますが、目立つ傷や汚れなどなくまだまだ気持ちよくご使用していただけます。



フード＆袖部分の切替デザインがポイントのダウンコート、どこから見ても美しいAラインのシルエットがスタイルアップを叶えてくれます。



ふんわりとしたライトダウンで感動の着心地、厚手のニット上にもご着用いただける42サイズのゆったりとしたお品。



世界中で愛されているHERNOならではの上質な一着、フードにさり気なく輝くゴールドのプレートも高級感があり素敵です。





【サイズ表記】42



【サイズ実寸】

着丈 約83

肩幅 約40

身幅 約53

袖丈 約63



【カラー】ベージュ GREGE



【素材】

外側の布地 ナイロン100%

第二の布地 ポリエステル54% コットン46%

裏地 ナイロン100%

中綿 ダウン90% フェザー10%









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#ちょこのクローゼット





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更にまとめ買い割引として、

2点以上購入いただくと合計金額より500円割引させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ヘルノ

大きいサイズ

ラインダウンコート

フード＆袖切替

ベージュ