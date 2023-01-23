『【未使用品】 BOLINI ボリーニ 型押し クロコ トップハンドルバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 09時 47分に出品され04月11日 09時 47分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当店では様々なブランド品を取り扱っています！

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ブランド:BOLINI(ボリーニ)



商品名 :2way トップハンドルバッグ



柄 :クロコダイル ワニ



カラー :ピンクブラウン ベージュ 茶色 肌色



サイズ :高さ 約18.5cm

幅 約25cm

マチ 約8.5cm



製造国 :イタリア製



機能 :内ポケット2つ



状態 : 外観A 内観S



Ｓ 新品

Ａ 新品同様の中古品

AB 目立ったキズやヨゴレのない中古品

Ｂ 適度な使用感のある中古品

BC 多少のキズやヨゴレはあるが、普段使いとしてまだお使い頂ける中古品

Ｃ 目立ったキズやヨゴレはあるが、普段使いとしてまだお使い頂ける中古品

Ｄ 普段使いに支障が出るキズやヨゴレ等がある中古品



状態説明:

外観 金具のメッキハゲ以外は使用感が全くない新品未使用の状態です。



内観 新品未使用の状態です。



付属品 :ショルダーストラップ、布袋、スカーフ、チャーム、パドロック(カデナ)、鍵



備考 : ケリーが好きな方にぴったりなバッグです！



⭕️当店の商品は全て鑑定済みの正規品でございます！

仕入れ先は主に大手リユース店、大手古物市場です。

※万が一偽物だった場合は全額返金させて頂きますので、取引完了をせずにメールをして頂くようお願い致します。



特徴 :ケリー バーキン クロコ調 ヒマラヤ ニロティカス ポロサス フォーマル シングルハンドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボリーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用品】

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