『スヌーp様専用ページ⭐加湿器 超大容量 17L タワー型 超音波 業務用 家庭用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 07時 56分に出品され03月21日 07時 56分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド：KEECOON

■カラー：シルバーグレー

■サイズ：21D x 21W x 101H cm

■特徴：タンク取り外し可能, タイマー, 水量低下インジケーター, アロマディフューザー, リモートコントロール, 水位窓, 自動シャットオフ





【17L大容量、家庭業務両用】

超大容量の水タンクは、一度に水を加えて、仕事が終わるまで、一日中潤いを与えます。5畳から40畳まで適用されます。二核霧化ユニットで最大霧量1000 ml/h。リビングルーム、事務室、学校、デパート、病院、歯科診療所、花房、工場などの大空間を急速に加湿します。



【上部給水式＆お手入れ簡単】

上部給水で楽、水タンクは手を伸ばして洗うことができます。水漏れの悩みもないです。液晶ディスプレイにタッチパネルとリモコンで操作をより便利にできます(*リモコンを利用する前にバッテリーを装着してください)。さらに延長チューブを付属していて、高いところから噴霧すると、床を濡らす心配もいりません。



【水浄化&静音運転】 水を浄化して加湿、水道水対応、スプレーがきめ細かくて健康的です。きれいな空気で健康を守る、乾燥やインフルエンザの予防に効果的です。運転音≦35 bB ，仕事や睡眠を妨げることなく。



【三段階霧量調節＆知能恒湿】1段500 ml/h、2段700 ml/h、3段1000 ml/h、お好みに合わせて調節します。スマート定湿機能は、設定湿度（最高の健康湿度は60%）によって自動的に開いたり止まったりすることです。



【12hタイマー&空焚き防止】1-12hタイマーを設定できて、仕事が終わると、電源を切るのを忘れる心配はありません。水不足や機体が傾いた時には自動的に電源が切れます。



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✳️1点限り❕

✳️新品未使用❕

✳️送料無料❕

✳️即購入大歓迎❕

✳️フォロー割引あり❕

✳️詳細はプロフィールをご覧下さい(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈⋆)



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M610-109.4111

$2500.1200.6182

加湿タイプ...超音波式 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用