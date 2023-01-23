『アディダス オリジナルス ショート パファージャケット L レディース ダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 03時 20分に出品され03月16日 03時 20分に終了予定です。即決価格は12,934円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 サイズL

定価24200円



【アディダス公式ショップ】ショート丈のパファー ベルベットジャケット。寒い季節に突入したら、このアディダスパファージャケットをコーディネートに加えよう。柔らかなベルベットの生地に映えるメタリックゴールドのアクセントが、リュクスな雰囲気を漂わせている。ショート丈の中わた入りジャケットが、暖かく身体を包んでくれる。 この製品は、高機能リサイクル素材シリーズの一つ、プライムグリーンを採用。商品の特徴

●レギュラーフィット●前開きのダブルジップ / 立ち襟●表地：リサイクルポリエステル94% / ポリウレタン6% （ベルベット）●プライムグリーン●裏地：リサイクルポリエステル100%（平織り）●中わた：リサイクルポリエステル100%●サイドポケット●用途：スポーツウェア、部活、アスレジャー、スポーツミックス、通学に●アウター、中綿ジャケット、ダウンジャケット

中タグ少しカットされているのでお安く出品します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アディダス オリジナルス



ショート

パファージャケット

L

レディース ダウン