『トプカピ TOPKAPI ヴィンテージスカーフ柄 マチありトートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 02時 50分に出品され03月11日 02時 50分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トプカピ

TOPKAPI

ヴィンテージスカーフ柄

マチありトートバッグ



定価 18700円税込



新品未使用をこちらで譲っていただきましたが、上手く合わせられないので手放します。



素敵な柄です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トプカピ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ トプカピ

TOPKAPI

ヴィンテージスカーフ柄

マチありトートバッグ