『桧 M080 一枚板 両面フラット加工済！ 棚板 カウンター テーブル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 18時 23分に出品され03月05日 18時 23分に終了予定です。即決価格は80,740円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|DIY・工具>>>材料・資材>>>木材
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格80740円
315 入札履歴
終了
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