『桧 M080 一枚板 両面フラット加工済！ 棚板 カウンター テーブル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 18時 23分に出品され03月05日 18時 23分に終了予定です。即決価格は80,740円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 桧 無垢 一枚板

寸法：長203cm× 末幅61cm（裏70cm) ～中間幅80cm（裏79cm） ～ 株幅71cm（裏75㎝）× 厚8.8㎝ 約64㎏



この板の良い所

ピンク色で綺麗でしょ～ しかもこのデッカイ桧！

こんなデッカイ桧探しても無いですよ、、、 生き節で、木味も最高！

ほんとに色は薄ピンクで美しいです。

耳も割れ止めたっぷり塗布して乾燥させましたので状態OKだよ。

加工時剥がし作業頑張ってね。。



この板のちょっと悪い所

半芯だけど厚みしっかりとキープしているので問題無いね。

末15㎝、株7㎝ヒビありますが、針葉樹だものね、、補修よろしく。



※プロフィールをご覧ください！

ご購入後、サービス！ 出荷前に機械の回転数をＭＡＸに調整し、両面最終仕上げのフラット加工を行ない、梱包出荷いたします。

厚みも2mm～5mm程度削るため薄くなることなどはご了承下さい。

（※ランニングプレーナー加工が不要は方はご指示下さい。）



◆一枚板販売業者様や、ＤＩＹがご趣味な方にお勧め◆

あとはご自身でサンドペーパー等で磨き仕上げるだけ

ご自身で楽しみながら仕上げてください！

塗装仕上げもお好きな色で仕上げてください



◎届いてすぐテーブルとしてご使用いただける完全加工は別途料金となります。詳細は、お問合せ下さい！itaya.stoveアットマークGメール



お引取りの場合は、たのメル便送料(18,500円)を引かせて頂きます。

下記の配送方法でも大丈夫です。

※ご購入後の配送方法のご変更は出来かねます。コメント下さい。



送料(西濃運輸 屋号配送・営業所止め) 梱包費を含みます

※個人の方はご希望の営業所をお知らせ下さい

屋号配送の場合、荷降ろし設備が必要

60kg～79kg

北海道 14,730 東北 11,070 関東 8,580 中部 7,950 関西 4,060 中国 4,980 四国 5,440 九州 9,010

沖縄県、離島の方は別途料金になりますので、コメント下さい。



板屋・ストーブ

オンラインサイト、ヤフオクでもその他掲載しております 商品の情報 カテゴリー: DIY・工具>>>材料・資材>>>木材 商品の状態: 新品、未使用