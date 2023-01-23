『SWAROVRKI スワロフスキー レクタンギュラー ストーンベゼル 腕時計【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 11時 56分に出品され03月14日 11時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号C



購入先:古物市場

ベルトカラー···シルバーブルー/レザー

ムーブメント···クォーツ/電池



■説明■

スワロフスキーの腕時計です✨

動作確認、新品電池交換済みです✨





■サイズ■

（単位mm）

約



メジャーで測った画像をご参照ください。



腕周りの画像は現状の最大値です。基本的にはそれ以下のサイズの方なら誰でもお使いいただけます✨









■状態■

A（ベルトに微細な薄汚れ）



N:新品(未開封)



S:未使用に近い



A:目立った傷や汚れなし



B:やや傷や汚れあり



C:傷や汚れあり



D:状態が悪い









【注意点】



全体的に撮影しておりますが、気になる部分などございましたらお気軽にコメント下さい♪





親切丁寧で気持ちのいい対応を心がけております✨ご購入後は迅速に対応、発送致します(*´ω`*)





※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。





※状態は主観になります。used品、新品等の場合でも保管品のため完璧を求める方はご遠慮下さいませm(_ _) m





※必ずお写真確認下さい。







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カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ SWAROVRKI

スワロフスキー レクタンギュラー ストーンベゼル 腕時計