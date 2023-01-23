『【正規品】LOUIS VUITTON エリプスMM モノグラムM51126【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 02時 41分に出品され03月31日 02時 41分に終了予定です。即決価格は29,450円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON ルイヴィトン

エリプスMM モノグラム M51126 ヴィンテージ VINTAGE



母から譲り受けた正規品です。

大丸京都店で購入しました。



サイズ：W38×H30×D15 cm

カラー：モノグラム

仕様：ファスナー開閉式

内ポケット×1

シリアルナンバー MI0062(フランス製)



軽微な角スレ等ありますが、持ち手にはスカーフを巻いて大切に保管していたようです。



一回り小さなサイズのエリプス PMは

国内定価￥356,400で現在も販売中です。



すり替え防止のため返品交換は一切お受けできませんので、ご不明な点はお気軽にコメントにてお問い合わせ下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【正規品】LOUIS

VUITTON





エリプスMM



モノグラムM51126