『【Yves Saint Laurent】ウールダブル チェスターコート ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 40分に出品され03月27日 14時 40分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Yves Saint Laurent ウール ダブル チェスターコート ブラック





●ブランド

Yves Saint Laurent





●商品説明

世界を代表するファッションブランドのひとつYves Saint Laurentのロング ウールダブル チェスターコート ブラックでございます。



上質なウールを使用し、肌触りがよく暖かいです。

身幅も広くロング丈のダブルチェスターコートのブラックカラーで雰囲気抜群のコートでございます。





クリーニング済です。首元に小さな生地の穴があるため

写真UPしています。





●カラー

ブラック





●素材

ウール 100%



●サイズ

Mサイズ

肩幅 約46cm

身幅 約57cm

袖丈 約60cm

着丈 約114cm



宜しくお願い致します。





柄・デザイン···無地



カラー···ブラック



素材···ウール



季節感···冬



季節感···秋,冬



季節感···春,秋,冬



#burberry ＃ウール ＃ダブル #ourlegacy

#stein #yoke #auralee ＃dior ＃コート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【Yves

Saint

Laurent】ウールダブル

チェスターコート

ブラック