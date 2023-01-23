『stussy schottコーチジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 21時 11分に出品され03月29日 21時 11分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stussyとschottのコラボのコーチジャケットになります。

1、2回着用しましたが目立った汚れはありません

服の系統が変わったので出品させて頂きます







カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ stussy

schottコーチジャケット