『THE NORTH FACE ファイヤーフライライトフーディ ブラック Mサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 35分に出品され03月11日 16時 35分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE

ファイヤーフライライトフーディ Firefly Light Hoodie

型番:NP22430

サイズ:M

カラー:ブラック

定価:¥27,500



〜商品説明〜



焚き火や調理を行うキャンプシーンに適したフード付きジャケット。



難燃性が高いモダクリル糸と軽く耐久性に優れたコーデュラナイロン糸を混紡した素材を採用。生地に火の粉がつくと微量のガスが燃焼部分の酸素を奪い、無酸素状態にすることで素早く消火。さらに火がついた部分はすぐに炭化するため、溶けた生地の液垂れによるリスクも低減します。袖口はシンプルなゴムシャーリング仕様。UVガード(UPF30-50＋、紫外線カット率90%以上)機能付きです。



ミドラーやダウン、フリースを着込むことができる、ゆとりのあるサイズ感。ハンマーなど長いギアを収納できる大型ポケットを両サイドに、小物類の収納に便利なファスナーポケットを左胸に配置。フロントファスナーには、グローブを着用していても引きやすい長めのスライダーテープを付けています。軽くナチュラルな風合いの生地で、アウトドアのみならず普段も活用できる1着です。



肩幅···51cm

身幅···64cm

袖丈···64cm

着丈···72cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ファイヤーフライライトフーディ

ブラック

Mサイズ