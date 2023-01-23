『エルメス カレ 90 神々の音楽 HERMES シルク スカーフ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 04時 44分に出品され04月13日 04時 44分に終了予定です。即決価格は27,900円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES エルメス カレ90

神々の音楽 ケンタウロス 楽器

シルク 100％

ベージュ系

サイズ 89cm×89cm

購入後、1度使用し長期間 自宅保管してました。

1990年代のお品です。

年代物ですが状態は良いです。

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HERMES カレ 90

エルメス カレ 90

エルメス スカーフ 90

HERMES スカーフ 90







。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

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