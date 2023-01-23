『【超美品】THE NORTH FACE US規格 550FP ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 12時 55分に出品され03月31日 12時 55分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★スピード発送

★即購入OK

★不定期でシークレットセールを開催しますので

コメントを要チェック❗️

★ #ブランドバッグ他

#アパレル他







◼️レディース 日本サイズ L〜XL相当

メンズ M相当



★THE NORTH FACE ノースフェイス

US規格 550FP ダウンジャケット

（フード脱着不可）です♪







★破れ等も無く特筆すべきダメージや汚れ等の

見当たらない【超美品】です♪



写真をアップにしてご確認くださいませ♪







★袖先とウエストのリブが風の侵入を防ぐタイプ

でライダースジャケットとしてもオシャレかと

思います♪



お気に入りのジーンズと合わせてアクティブな

女性のカッコ良さをアップしてくれる一品です







★表記サイズはMですがUS規格ですので

かなり大きめですのでL〜XL相当かと

思います。



下記の平置きサイズを参考の上でお求め

くださいませ♪







★新品ではありませんのでused品である事を

ご理解の上でお求めください♪







★こちらの商品は韓国ゴールドウィンの関連会社

でノースフェイス正規代理店のused品を

日本人スタッフが買い付けしていて全額本物

保証をしている所より購入しております♪







◼️カラー : ブラック 黒



◼️表記サイズ : M



◼️平置きサイズ（多少の誤差はご容赦下さい）

肩幅 : 46㎝

身幅 : 56㎝

着丈 : 59㎝

袖丈 : 63㎝







他にも色々ブランド品等を出品しております。

この下から是非ご覧くださいませ♪



#ブランドバッグ他







ご購入を考えておられる方からの値下げ交渉を受け付けておりますので、ご希望金額をコメントください。





あまり大幅な値下げは難しいかもしれませんが、可能な範囲で検討させて頂きます。







交渉中であってもメルカリの規定に沿って即購入された方を優先とさせて頂きますのでご了承ください。



よろしくお願い致します。



1231-64-455-568D 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【超美品】THE

NORTH

FACE



US規格 550FP

ダウンジャケット