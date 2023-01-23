『【洗える】美品✨現行 自由区 ブライトキルト フード付きコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 06時 39分に出品され03月20日 06時 39分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品✨洗える 自由区 キルティング ダウンコート



定価税込 ¥42,900



秋~春まで長く使える！



軽さが魅力のフード付きキルトコート

⭐フード取り外し可能



大きさの異なる2種類のキルトをコンビにしたコート。

フードはファスナーで取り外しが可能なので、コーディネートに合わせて違った印象を楽しめます。ウエストの内側にドロストが付いているので、シルエットもお好みで調整が可能です。

蓄熱性に優れたふんわりと軽い中綿と、しなやかな素材にキルト加工をすることで、非常に軽く、身体に馴染むように仕上げました。

ポケットの内側は起毛生地を使用し、中に手を入れた時に冷たくないよう工夫をしています。秋から春まで長く着て頂けるアウターです。



細番手のポリエステルを使用した高密度ツイル素材を使用。

細い糸を使用することで、しなやかな風合いと軽さが特徴です。

ツイル組織ならではの、滑らかで奥行きを感じられるさり気ない光沢感が、程よいエレガントさを感じられます。





◾カラー：ネイビー

◾サイス：４０（Ｌ相当）

着丈約78.5

身幅約49

袖丈約58



※素人採寸です。多少の誤差はご容赦くださいm(__)m



軽くて動きやすく状態もとても良いです！



素人検品自宅保管の為ご理解いただける方よろしくお願いいたします。



※発送はコンパクトに折り畳んでの発送になりますm(__)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジユウク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【洗える】美品✨現行 自由区 ブライトキルト

フード付きコート