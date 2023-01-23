『高濃度オゾン・マイナスイオン発生 3000mg/H PSF-3000 除菌 脱臭【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 50分に出品され03月19日 09時 50分に終了予定です。即決価格は11,603円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オゾン・マイナスイオン発生装置 PSF-3000 です。



ちょいキズ有ります。



本来、車載用電源コードが付属するのですが有りません。

本体と電源アダプターのみになります。



元箱、取扱説明書等ありません。



金曜日は外出しています。

発送が出来ません、また連絡等遅くなることがあります。

ご了承ください。



オゾンとマイナスイオンを発生し、部屋の除菌や脱臭を行います。



オゾン生成量 3000mg/h

マイナスイオン発生量 2,000万個/秒（20million）

本機の電源スイッチを投入後、おおよそ10分で停止します。

重量 約4kg(電源含む)

サイズ 260x150x160mm



高濃度オゾンを発生させ、空間除菌及び脱臭を行い、

続けてマイナスイオンを発生させることで

PM2.5やたばこの煙を取り除くことができる装置です。



【注意】

本装置起動後は速やかに退室し、停止後

オゾン濃度が低下する一定時間(30分程度以上)

経過した後に入室する必要があります。

入室後は速やかに換気してください。



【禁止事項】

ペット、昆虫などの動物(小動物含む)の居る空間での使用は危険です。

有人環境での継続使用は禁止です。

本機の稼働中の空間への侵入は控える。

天然ゴム素材を多く含む物品がある場所での使用はできません。

高度医療機器が設置されている空間での使用禁止。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり