『☆ユナイテッドアローズ ファー スリーブノーカラー コート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 19時 56分に出品され04月09日 19時 56分に終了予定です。即決価格は23,851円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユナイテッドアローズ UBCSファースリーブコートになります。

とても人気で即完売しましたコートです。

袖のファー がボリュームがあって素敵です。

お色はオリーブですが、グレーがかったお色です。

お袖がリアルファーのコートで高級感のあるコートです。

雑誌で色違いを滝沢さんが着用されており、とても素敵でした。



上質なウール素材に毛乱れしにくい特殊な起毛を施し、上品な光沢感も魅力。

ファーを外してシンプルなデザインでも楽しめます。



定価132000円



ファー は取り外し可能です。





サイズ：38

カラー：グレー



1回着用いたしました。美品かと思います。



あくまでも中古品ですので、細かな事が気になる方や神経質な方はご遠慮下さいませ。



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★お願い★

気持ちのよいお取引を希望しております。

出品物は自宅保管ですので神経質な方、完璧なお品物をお求めの方はご購入をお控え下さい。

ご購入後ののキャンセル・返品・交換は一切お受け致しませんので、細かい事が気になります方はご遠慮下さいませ。



着丈···ミドル



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 完売☆ユナイテッドアローズ

ファー

スリーブノーカラー



コート