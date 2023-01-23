『ウール85% カシミヤ15% ロングコート 日本製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 03時 21分に出品され03月28日 03時 21分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウール85%

カシミヤ15%

ロングコート

日本製 made in Japan



着丈 約96

袖丈 約59

肩幅 約41

身幅 約45



京都の藤井大丸のセレクトショップで購入しました。比翼仕立てのシンプルな形がとても綺麗で、一目惚れしました。

購入後は1度外出で着用しましたが、その後大切にし過ぎて、クローゼットで保管していました。

どなたか着用いただける方にお譲りしたいと思います。



made in Japan の丁寧な縫製となり、冠婚葬祭にも着用いただける、品のあるお品です。



ほぼ未使用ですが、一度外出で着用したため、目立った傷や汚れなしとしています。

中古品では綺麗な方かと思いますが、自宅保管をご理解のうえ、ご検討ください。



ドレステリア

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イエナ

beams 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ビショップ

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ ウール85% カシミヤ15% ロングコート 日本製