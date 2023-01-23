『MONCLER ダウンコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 19時 51分に出品され03月28日 19時 51分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール / MONCLER

レディース

ダウンコート、ロングコート

カラー···紺 / ネイビー

海外の正規店で購入しました。

サイズ記載ありませんが、概ねMサイズ、細身です。



目立った傷はありませんが多数汚れあります。

中古品である事をご理解の上購入お願いします。

神経質な方は購入をお控えください。

返品対応不可となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER

ダウンコート