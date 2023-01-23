『【新品】ブルーエア 5210i 空気清浄機 DustMagnet 18畳【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 05時 41分に出品され04月20日 05時 41分に終了予定です。即決価格は17,450円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブルーエア 5210i 《ホワイト》



新品 未開封 未使用



発売日：2021年12月16日《2021年製》



未開封ですが箱は傷やへこみなどあります。



定価62,700円



✱保証書はありません。







●ブルーエアの新技術、DustMagnet(TM) テクノロジーを搭載。

独自の気流と、帯電されたプレフィルター、2カ所の吸引口の組み合わせにより空気中の汚れを効率的に除去します。



●HEPASilentテクノロジーにより、0.1umまでの有害物質を99.97%除去

粒子イオン化技術と、高性能フィルター技術を融合したブルーエア独自の空気清浄技術。

室内に漂う空気中の有害物質をスピーディーに除去し、さらに省エネ性能、静音性にもすぐれています。



●家具のようにインテリアに調和するデザイン

国内外の権威あるデザイン賞を受賞。北欧らしい洗練されたデザインで、サイドテーブルとしても使えます。

インテリアに溶け込むデザイン性と優れた空気清浄力を兼ね備えています。



●シンプルな構造でお手入れ簡単。

日常的なお手入れは不要。メインフィルター交換時期になると、ランプが点灯してお知らせ。

約6〜12カ月に1回のメインフィルター交換 のみで、高い清浄能力を維持。



●24時間365日使える、暮らしにやさしい設計

独自の気流を生み出す効率的な空気清浄により、30dBとほぼ音が気にならない。





【仕様】

適用床面積：〜30m2(18畳)

消費電力：5-22W

運転音：22-45 dB(A)

風量：1.3 m2/分〜4.9 m2/分

1時間当たりの電気代：0.1 − 0.6円

8畳あたりの清浄時間：約15分

センサー：○

Wi-Fi機能：○

製品寸法(幅×奥行×高さ)：230×230×520mm

製品重量：約4.5kg

電源：100V 50/60Hz

本体材質：樹脂

電源コードの長さ：約2m

空気の吸引方向：天面&底面

空気の供給方向：側面









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