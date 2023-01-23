『数回着7.5万 wjk ダウン モッズ コート ジャケット 中綿【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 05時 54分に出品され03月10日 05時 54分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 wjk winter short mods ダウン モッズ コート ジャケット 中綿です。



定価74800円。サイズM、肩幅44cm、身幅50cm、着丈72cm、袖丈（肩からリブ含まず）63cm。

ブランド公式カラーはブラック。数回着用しただけですので綺麗な状態です。



送料はこちらで負担いたします。



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・2014年から継続しているロングセラーのアシンメトリーのショートモッズシリーズ。

今期はインサレーションアウターとして登場。

暖かくて丈がちょうどよく座りやすいので有りそうで無かった、でもwjkらしいアイテム。

・wjkのアイデンティティの1つであるミリタリー要素を持ったモッズコートをベースに、ダブルライダースのアシンメトリー要素を組み込んだデザイン。

・素材にはテフロン(R)加工を施した生地を使用。

マットな光沢で、落ち着いた大人っぽい雰囲気の素材。

機能的にも撥水、撥油、防汚、ストレッチと申し分がない。

・ジップのYKKexcella(R)は、なめらかな開閉を保証。

・wjkオリジナルジップヘッド採用。

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※出品している商品は全て正規品です。

同ブランドは他にも多数出品しておりますので、よろしければあわせてご確認ください。



また、下記質問はご遠慮ください。

場合によってはブロックさせて頂きます。



・値下げ交渉（対応いたしません）

・身長体重関連（主要の寸法は必ず記載しています）

・他サイズやセットアップの有無（出品している商品が全てです）



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダブルジェーケー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 数回着7.5万

wjk ダウン

モッズ

コート

ジャケット

中綿