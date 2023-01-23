『DUFFER × HARRIS TWEED ハリスツイード ダウンジャケット M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 22時 40分に出品され03月10日 22時 40分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 The DUFFER of ST.GEORGE

ダファーオブセントジョージ

HARRIS TWEED DOWN JACKET

ハリスツイード ダウンジャケット

287027 C67

カラー：ブラウン チェック

サイズ：M



軽めのアウターばかり手にとってしまい、こちらは着用数回で毛玉や毛羽立ちもなく、全体的にかなり綺麗な状態です。



平置きサイズ

肩幅46、身幅55、着丈72、袖丈62㎝



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DUFFER

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HARRIS

TWEED ハリスツイード

ダウンジャケット M