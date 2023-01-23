『Five Woods『PLATEAU』ビジネストート キャメル 五林【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 06時 21分に出品され04月15日 06時 21分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファイヴウッズのトートバッグです。

ビジネスツールの収納に適した大容量のレザートート。



書類やPCが倒れずに収納できるすっきりしたシルエットです。

底部は馬具にも用いられる伝統的な補強技法「肉盛り」によって形状をキープし、長期間の使用に耐えられるタフな仕上がり。

一枚裁ちの革を折りたたんで作られたこだわりのハンドルは芯材を使わずに手や肩に優しくフィットし、肩からずり落ちにくいのが特徴です。



グローブレザーを参考に独自開発したオイルレザーを使用。

雨や傷に強い実用性を備えながら使うほどに美しく変化するエイジングが魅力です。





■ サイズ：W37(46) × H29.5 × D11cm



■ 素材

【本体素材】牛革(オイルソフト ステアレザー)

【裏地】ポリエステル x レーヨン オリジナルジャガード



■ 生産：日本製



■ カラー：ライトブラウン



■ 定価：¥51,700



実物写真は2枚目以降です。

カドや持ち手など若干使用感ありますが致命的なダメージなくまだまだお使いいただけます！





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カラー···ブラウン

素材···本革



特徴···マチあり



特徴···マチあり,横長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ファイブウッズ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Five

Woods『PLATEAU』ビジネストート

キャメル

五林