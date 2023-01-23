『mont-bell ダウンジャケット Sサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 21時 31分に出品され03月22日 21時 31分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げ不可

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一部に汚れあり、入れ物の袋に紐がありません。





【ブランドの特徴】

Montbellは高品質なアウトドアウェアで知られ、特に軽量で保温性に優れたダウンジャケットが人気です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ mont-bell

ダウンジャケット

Sサイズ