『定価12万 美品 SCYE CLOTHING チェック柄 コート 36 激かわ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 18時 25分に出品され03月25日 18時 25分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【極美品】 定価12万

SCYE CLOTHING サイクローシング

コート 36 トレンチコート

スプリングコート ギンガムチェック柄

アウター ブロックチェック柄 チェック柄



オシャレ且つ超可愛いデザインです。

ネームプレートも未記入ですので、

ほぼ新品同様です！半値で買えるのは今だけ！



【メーカー名/品名】

SCYE CLOTHING サイクローシング コート 36



【仕様】

サイズ：タグ表記 サイズ 36



肩幅 約 38 cm

身幅 約 41 cm

着丈 約 85 cm

袖丈 約 57 cm



【注意書き】

御使用のモニタにより写真と現物の色が若干異なる

場合がありますのでご了承ください。

出品の際、確認はしておりますがＵＳＥＤ品の場合、

小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合が

ございますことをご了承下さい。

気なる点などありました御質問下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 定価12万

美品

SCYE

CLOTHING

チェック柄

コート

36

激かわ