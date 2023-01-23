『HERMES【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 05時 50分に出品され03月24日 05時 50分に終了予定です。即決価格は109,200円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES/エルメス



去年の秋、国内エルメス直営店にて購入いたしました。

数回着用しておりますため、used商品となります。



目立った汚れはございませんが、

新品ではないためご理解いただける方で

お願い致します。



サイズ 36



素材

ポリエステル100



中綿

カシミヤ55

ポリエステル45 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ HERMES