『プロポーション フェミニントレンチコート 新品！【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 09時 44分に出品され03月20日 09時 44分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 プロポーションらしい柔らかいカラーで仕立てたトレンチコート。今回デザインをアップデートしました。身頃は雨よけをフロントで切り替えを入れ、すっきりとした印象に仕上げています。袖のボリューム感も大きすぎず、着やすく調整しました。後ろ姿のフレア感が女性らしく、どこから見ても美しいシルエットに見せてくれるアウターです。

オンオフどちらのシーンでも着回しできるスプリングコートです。ワンピース、スカートやパンツスタイルとも相性良く着用いただけます。





サイズ S

色 ベージュ

価格 21890円



未使用、タグ付き新品

お値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: プロポーションボディドレッシング

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ プロポーション





フェミニントレンチコート 新品！