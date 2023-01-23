『ろん様 ダウンコート カミナンド 2点【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 18時 20分に出品され04月10日 18時 20分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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セレクトショップ タンタン tantan 購入



ワンシーズン活躍しました

最近は、出番がなく 綺麗なうちに気になっていただけた方にお譲りできれば╰(*´︶`*)╯♡

Audrey and John Wad

オードリーアンドジョンワッド

ダウンコート



すごく軽くて、暖かいです╰(*´︶`*)╯♡



首元を暖かく包むボリュームのある襟がかわいいです。





color カーキ

両サイド ポケット

ダブルジッパー



ダウン90% フェザー 10%



着丈 約82センチ

身幅 約49センチ



#ランドワーズ



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yoli 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オードリーアンドジョンワッド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ろん様 ダウンコート カミナンド 2点