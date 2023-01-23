『大特価 TATRAS ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 16時 52分に出品され03月09日 16時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ダウンジャケットでも有名なTATRASのダウンです。こちらかなり前のモデルで、綺麗で傷はありませんが首周りなどに使用による変色が見られます。

ただ使用するにあたり近くで見なければ分からない程度でございます。かなり安めの設定でお出ししておりますので、その点ご容赦くださいませ。



#ダウンジャケット #supreme

#stussy #moncler #canadagoose #TATRAS

#thenorthface 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 大特価 TATRAS



ダウンジャケット