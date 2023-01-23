『NANGA×アーバンリサーチ iD ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 19時 07分に出品され04月26日 19時 07分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NANGA×アーバンリサーチ iDダウンジャケット



4シーズン使用しました。目立った汚れや傷はありません。ファスナーの開閉も問題ありません。

袖口のマジックテープの付きが弱くなっています。

まだまだ暖かく着ていただけると思います。

●カラー：ブラック

●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ

肩幅...45cm

身幅...50cm

袖丈...60cm

着丈...62cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材：タグ写真参照してください





気になるところがあればコメント頂けましたら写真追加致します。



NANGA

オーロラダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA×アーバンリサーチ iD ダウンジャケット