『コロンビア 防風ジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 05時 50分に出品され03月24日 05時 50分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャンプ用にとコロンビア正規店にて購入しましたが、他メーカーのを着用する為全く着る機会がなく、一度室内で袖を通したきりです。

お品の状態は良く、美品です。



サイズ感はジャストサイズ、すっきり美しく着れます。



季節感···秋



季節感···秋、冬



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: コロンビア カラー: ブラウン系/オレンジ系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ コロンビア 防風ジャケット