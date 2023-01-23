『MONCLER ダウンジャケット フード付き 00(SS)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 12時 37分に出品され03月16日 12時 37分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで購入しましたが、自分には大きくて

気に入ったので残念ですが、出品させて頂きます。

ちなみに89000円で購入しました。

だいぶ値下げして出品いたします。



【フード取り外し可能】

フードを取り外すと、ポンチョコートにもなり、とてもあたたかいです。



【サイズ 】

00 ( XS)

着丈62㎝ / 肩幅30㎝ / 身幅52㎝ / 袖丈60㎝



【 素材 】

羊毛69% / モヘヤ23% / ナイロン9% / アルパカ5%



【 カラー 】

ブラック 黒 / 白 / 金 ゴールド



【高品質な素材】

MONCLERのダウンジャケットは、ダウンとウールの混合素材を使用しており、保温性と快適性を兼ね備えています。



【スタイリッシュなデザイン】

フード付きのケープスタイルで、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【サイズとフィット感】

サイズ00(SS)は、女性にぴったりのフィット感を提供し、動きやすさを保ちながらスタイリッシュに着こなせます。



- ブランド: MONCLER

- サイズ: 00(SS)

- 色: 黒と白のツイード

- デザイン: フード付き、ボタン留め

- 素材: ダウンとウールの混合

- スタイル: ケープスタイル



ご覧いただきありがとうございます。



柄/種類···ニット切り替え



素材(詰め物)···フェザー



肩幅···30cm

身幅···52cm

袖丈···60cm

着丈···62cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER

ダウンジャケット

フード付き

00(SS)