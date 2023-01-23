『【未使用】marka ウールチェックシャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 18時 20分に出品され03月25日 18時 20分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セレクトショップにて購入後、使用する機会がなかったので試着のみの未使用品になります。

サイズは1ですがLサイズくらいの着用感です。

定価は3万円くらいだったと思います。



【商品説明】

春夏シーズンでも好評だった、WIDE FIT SHIRT。

たっぷりと取られたサイズ感で、シャツコートのような着こなしも可能です。



秋冬として採用された素材は“ウールチェックハードタンブラー”。

ウール100％の生地の為、縮絨され独特な凹凸感やじゃりっとした肌触りになります。



カラー...ブラウン

柄...チェック

カラーデザイン...レギュラーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: マーカ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【未使用】marka

ウールチェックシャツ