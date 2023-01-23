『ドルチェ＆ガッバーナ ０３秋冬コレクション ダブルジップＰコート ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 11時 41分に出品され04月07日 11時 41分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドルチェ＆ガッバーナのファーストラインになります。当然、ファーストラインが一番高額になります。０３ＡＷコレクションの著名人も着用した名作のダブルジップＰコートです。パリコレでも披露されたモデルになりますが、残念なことにカラーがブラックです。なお、パリコレで披露されたのはチャコールグレーです。最近のドルチェ＆ガッバーナは勢いがありませんが、この時は全盛期だったと思います。このコレクションに関しても奇抜過ぎず、古さを感じさせないコレクションだと思います。当時、木村拓哉さんや有名なスタイリストさんが着用されたこともあり即完売になったモデルです。インナーにはパーカーを着用されていました。フロント部の左右のジップはギミックです。



サイズは46になります。詳細な寸法ですが、着丈82cm、肩幅44cm、身幅52cm、腕下身幅47cm、腕下着丈45cm、腕上側59cm、腕下側35cm、袖口16cmになります。身長170前後、細身からガッチリ体型の方は着用可能かと思います。素人寸法ですので多少の誤差はお許しください。



商品の状態ですが、着用に伴う（クリーニングでキレイになると思いますが）毛玉等はありますが古着として考えればまだまだ着用可能です。なお、着用すると見えない箇所ですが、写真のとおり一部変色があります。新品ではありませんので当方の見落としによる傷やほつれがあるかもしれませんがご容赦ください。



土日祝は対応できませんのでいつまでに欲しいなどの要望にはお応え出来ない場合もあります。また、古着であるため完璧なお品を購入したい方は新品での購入をお勧めします。大切に着用してくださる方にお譲りしたいです。



値下げ交渉はコメントのみ対応します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ドルチェ＆ガッバーナ ０３秋冬コレクション ダブルジップＰコート ブラック