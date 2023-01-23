『NIKE×PSG ジョーダン ダウンコート L【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 16時 37分に出品され03月16日 16時 37分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

このダウンジャケットは、パリ・サンジェルマンの公式商品であり、スポーツとファッションを融合させたデザインが特徴です。サッカーファンだけでなく、スタイリッシュなアウターを求める方にも最適です。



【機能性】

高品質なダウン素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節でも快適に過ごせるように設計されています。



【デザイン】

フロントには大きな「PARIS」の文字があり、目を引くデザインです。背面にも同様のデザインが施されており、360度どこから見てもスタイリッシュです。



- ブランド: パリ・サンジェルマン

- 色: 黒

- デザイン: ダウンジャケット

- ロゴ: PARIS SAINT-GERMAIN

- 背面デザイン: PARIS



カラー···ブラック



サイズはUS Lサイズです。

着用回数は1回と試着だけです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE×PSG

ジョーダン

ダウンコート

L