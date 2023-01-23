『希少 デッドストック 米軍 N-3B フライトジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 56分に出品され03月11日 10時 56分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミリタリーショップwaiperさんで購入した本物のデッドストックN-3Bになります。



商品説明はwaiperさんの物を引用しております。実物 新品 デッドストック 米軍 N-3B フライトジャケット のご紹介です。

制式名称：PARKA，EXTREME，COLD WEATHER TYPE N-3B



ここ数年現地買付でもほとんど出なくなり、高騰が激しい希少な米軍N-3Bジャケットが新品未使用デッドストックで少量ですが見つけることができました！



これぞミリタリーヴィンテージウェアーの代表格ではないでしょうか。

近代ミリタリーの防寒性が高いと言えばレベル7ですが、それともまた違う昔からの防寒アウターとして、ミリタリー界最高峰の優れものです。

何より、なんだかんだ言ってもこのデザインは普遍ですね！

いつの時代にも古くならないこのデザインはまさに王道だと思います。



通常アラスカンジャケットと言われ極寒地で着用出来る様に作られています。

フード部分の毛は吹雪でも前が見え耐えられる様に工夫されていますし、表生地は風を通さないように、そして中綿は保温に良い素材が使われています。

手袋着用で手を入れることが多い為 ポケットは大きめで使いやすい前に縦に入れるポケットが２つ、その上に大き目のサイドポケットが２つ、前合わせは2重になり、前ファスナーに加えてボタン留めになっています。

ボタンも手袋をしたままで留めやすいように大きめで、全て機能的に使いやすく工夫されています。



正直もうN-3Bのデッドストックは見つけることが本当に困難です。

持っていて損はないアイテムだと思いますので、この機会に着用にコレクション用に是非！





サイズ表記着丈身幅裄丈

XX-SMALL78 cm57 cm82 cm

SMALL81 cm61 cm86 cm

MEDIUM85 cm66 cm92 cm

LARGE88 cm72 cm95 cm

X-LARGE92 cm76 cm98 cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

デッドストック

米軍

N-3B

フライトジャケット