『FOG ESSENTIALS Puffer Jacket中綿ダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 41分に出品され03月22日 20時 41分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FOG fear of god essentials Puffer Jacket



ssenseにて購入



色 ブラック



状態 自宅にて試着のみ



付属品 タグ〜ジップ袋有り



サイズ XS

素材 表地 綿59% ナイロン41%

裏地 ポリエステル100%

中綿 ポリエステル100%

肩幅53cm

身幅64cm

着丈69cm

袖丈60cm



エッセンシャルズのパファー(中綿入り)ジャケット(ブルゾン)です。

状態は自宅にて短時間試着のみになります。試着後は自宅クローゼットにて保管になります。気になる方はご遠慮下さい。



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#パファージャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: フィアオブゴッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FOG

ESSENTIALS

Puffer

Jacket中綿ダウンジャケット