『★超美品★モンクレール★ダウン★【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 26分に出品され03月16日 20時 26分に終了予定です。即決価格は44,160円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★超美品

★モンクレール★ダウン★

サイズ 1

袖 58 cm

長さ 84 cm





写真によってだいぶ色が異なりますね

(^_^;)

茶色とカーキを混ぜたような色味で、7枚目の襟元の色が実物に一番近い色だと思います。

帽子はボタンで着脱可能★



光の加減により、一部色ムラ、退色があるように見えますが、

実物は全くそのようなことはなく、キレイな状態です。専用のクリーニング済み！



4枚目写真が12桁のシリアルナンバーです。（一部ボカしております）



5枚目写真のように予備のボタンもついております。



10枚目最後の写真のように、片側の袖口が一部擦れてしまっております。



結局、購入してから、2シーズンの真冬のみの着用ですので、状態は綺麗です。



ただし、個人保管なので神経質な方、些細なことを気になさる方はご遠慮ください。

偽物差し替え防止のため、返品は受け付けておりません。



専用のハンガーも付けて、送料込で発送いたします。



#モンクレール

#モンクレー

#ダウン

サイズ...1

素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★超美品★モンクレール★ダウン★