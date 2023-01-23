『Mens【BURBERRY】リバーシブルダウンコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 06時 11分に出品され03月17日 06時 11分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用回数３回ほどで、自宅保管しておりました。



マットなブラック、ツヤのあるネイビー、リバーシブルで使えるので着回しできます。



特に目立った汚れはありませんが、中古品にご理解のある方のご購入よろしくお願いします。



カラー...ブラック、ネイビー



種類...ダウンジャケット(ロング丈)



素材(詰め物)...ダウン



サイズ（約）（平置採寸）

肩幅…49cm

着丈…84cm

身幅…58cm

袖丈…62cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦下さい。





⚠喫煙者なし、ペット（猫一匹）有り



BURBERRY

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ブランド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

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ジャケット・アウター タグ Mens【BURBERRY】リバーシブルダウンコート