『BOLINI GORE-TEX 超防水 防風・極地防寒ダウンジャケットM 黄色【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 35分に出品され03月29日 07時 35分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド紹介】

2018年、イタリア新鋭デザイナー EMPOLI BOLINIはMilanoで自身の名を冠したファッションブランドを発表、現在世界中に積極的に展開をしているブランドです。アイデンティティ、独自のスタイル、個性、キャラクターで、シンプルながらも力強いデザインが特徴。“古き良きディテールのデザイン”と“現代的なシルエット”のバランスが、世界中で人気を博している。



【商品紹介】

これは本当に素晴らしい1品。防水耐久性、防風性、透湿性を備えた機能素材【GORE-TEX】を採用し、超人気のARCTERYXと同一生産ラインで最高基準の防寒アウターです。



防水性、撥水性、防寒性など様々な機能性に優れることはもちろん、カジュアルデザインな物も多く、それだけで着こなしが決まる定番のアイテムとなっています。生地には高級ブランドならではのゴアテックスを使用しており、フワッと軽い着心地で袖通しも滑らかで暖かくハリと機能性にも優れています。詰め物は最上級のホワイトダックダウンを使用しボリュームもあり最高レベルの防寒性を備えた最強のアウターです。



アウトドアはもちろん、お洒落な色ありでパーティの日にデニムとマフラーをコーデすればヨーロッパの上品な雰囲気が味わえるかも ！日本未上陸商品であなただけの1枚になりそう♪



【状態】

新品未使用・紙タグ付き



【参考定価】

119800円



【カラー】

ブラック/イエロー



【素材】

表地：ポリエステル100％ 裏地：ポリエステル100％ 中綿：ホワイトダックダウン70％ フェザー30％



【サイズ】イタリアサイズ



46 /M タイトめ

実寸：肩幅46cm 胸囲110cm 着丈66cm 袖丈62cm

※素人採寸のため、若干の誤差はご容赦ください。



【発送】

簡易包装で1〜2日での発送となります。

仕事の都合で発送が遅れる場合がございます、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ボリーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BOLINI

GORE-TEX

超防水

防風・極地防寒ダウンジャケットM

黄色