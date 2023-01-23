『SOREL ソレル カリブー スノーブーツ 26センチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 21時 13分に出品され03月31日 21時 13分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちら SOREL ソレル カリブー スノーブーツ になります。



サイズ：8 inch 26cm相当

カラー：Bruno ブラウン



使用は年に数回で状態良好と考えられます。



詳細な状態は掲載している画像を参照ください。



どうぞよろしくお願いいたします。



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ソレル

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ SOREL

ソレル

カリブー

スノーブーツ

26センチ