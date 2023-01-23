『Barbour バブアー classic burghley バーレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 18時 51分に出品され04月04日 18時 51分に終了予定です。即決価格は19,380円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Barbour バブアー classic burghley バーレー



オリーブカラーのバーレーです。

購入場所:古着屋

着用回数:数回程度



着丈 :約133cm

身幅 :約70cm

(画像参照)





古着であることをご理解いただける方のご購入をよろしくお願い致します。





#Barbour #バブアー #classic #Burghley #バーレー #ロングコート #古着 #ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbour

バブアー

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バーレー