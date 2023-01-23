『あったか 入院 靴下 腹巻き パンツ 手袋【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 04時 38分に出品され05月04日 04時 38分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 入院中の祖母のために購入しましたが気に入ってもらえなかったので出品します。

病院は気温が低く、高齢者には手先が寒いようで手袋がいるみたいです。



自宅にペット、喫煙者はいませんが自宅保存になりますので神経質な方はご遠慮ください。

まとめて引き取ってもらえる方を探しておりますのでバラ売り等のコメントはご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>冷え対策・保温グッズ 商品の状態: 新品、未使用