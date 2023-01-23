『最終価格 新品未使用 Deuxieme Classe ソフトチェスターコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 21時 15分に出品され04月03日 21時 15分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用のDeuxieme Classe ソフトチェスターコートになります。

かなり前になりますが、ベイクルーズストアにて定価6万円程で購入し、一度も着用無く大切に保管しておりました。サイズ感はオーバーでもなく、タイトでもない、程よいクラシックなサイズ感になります。質のよいウール100%の表地に裏地はキュプラ100%の上質なアウターになります。重さは軽く着心地も良いと思います。カラーはキャメルになります。

身幅：約55.0センチ、着丈：約97.0センチ、

袖丈：約60.5センチほど 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 最終価格 新品未使用

Deuxieme

Classe

ソフトチェスターコート