『廃盤 ±0 プラスマイナスゼロ 加湿器 XQK-Q030 Ver.3【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 11時 46分に出品され04月27日 11時 46分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ±0 プラスマイナスゼロ

加湿器 XQK-Q030 (R) Humidifier Ver.3

新品未使用 廃盤 レア



状態は写真を参考にお願い致します。

2006年発売。

深澤直人さんがデザインしたものです。

ドーナツ型の加湿器で現在は、廃盤品。

こちらのVer.3モデルは、

ニューヨーク近代美術館(MoMA)の永久保存作品に選定、収蔵されている物で、

入手困難となっております。

素人保管、検品の為神経質な方は御遠慮下さい。 また他のサイトにも掲載しておりますので

売り切れの際はご容赦下さいm(_ _)m

早い者勝ちです！



■詳細

ブランド：±0

コード長さ（m）：2 m

加湿量：300 ml/h

適用畳数（木造）：5 畳

適用畳数（鉄筋）：8 畳

幅(mm)：305 mm

安全機能：転倒時自動電源遮断装置

高さ(mm)：155.5 mm

奥行き(mm)：305 mm

加湿器機能：アロマ

モーター種類：ACモーター

重量(kg)：2 kg

加湿方式：スチーム式、蒸気式

タンク容量（L）：2.4 L

色：レッド

消費電力（W）：230 W





※商品確認の為に一度開封しましたが、

商品自体は新品未使用品になります

※保管品のため、箱や袋に劣化などがある場合がございますので予めご了承くださいm(_ _)m



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